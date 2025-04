"Mauvais Garçon" d’Helena : quelles sont les paroles du hit ?

Après avoir brisé les tabous autour des standards de beauté avec son titre engagé "Summer Body", l'artiste belge Helena a dévoilé un autre single poignant : "Mauvais Garçon", en novembre dernier. Cette chanson cathartique, aux paroles fortes et directes, aborde une expérience personnelle douloureuse : une relation toxique vécue par la chanteuse à l'âge de seize ans. Un récit intime qui résonne profondément auprès de son public.

Dans une interview accordée à Gala, Helena lève le voile sur l'histoire derrière ces paroles percutantes. Elle révèle que "Mauvais Garçon" est directement inspiré d'une conversation qu'elle a conservée avec un ex-compagnon qui la rabaissait. En relisant ces échanges, la jeune femme a pris conscience de la violence de ces mots et de l'injustice qu'elle a subie à un âge si vulnérable. "J’ai montré à Vincha (son auteur-compositeur) directement la conversation que j’avais eu avec ’mauvais garçon’ avec les messages pas très sympas que j’avais pu recevoir et en les lisant, je me suis dit qu’à 16 ans, ce n’était pas sympa et j’ai ressenti une colère, me disant que je ne méritais pas ça, que comment j’avais pu rester. J’étais fâchée, et de ce sentiment a découlé la chanson", confie-t-elle.

Aujourd'hui, Helena, que ses fans surnomment affectueusement la "Reine de Belgique", a tourné la page. Les dernières paroles de "Mauvais Garçon" sonnent comme un cri de victoire et d'affirmation de soi : "J’ai retrouvé l’amour de moi qui m’attendait loin de ses bras. Maintenant je sais que plus jamais mauvais garçon ne m’éteindra".

Que chante Helena à la fin de sa phrase « Il est pire qu’un… » ?

Mais une partie des paroles continue de particulièrement intriguer les auditeurs surtout lorsqu’Helena interprète "Mauvais Garçon" en live. On l’entend ainsi chanter : "Un jour sur deux, il est pire qu’un...", laissant un blanc avant la fin de la phrase. Nombreux sont ceux qui imaginent alors une insulte. Pourtant, Helena a tenu à clarifier ce point dans les colonnes du Parisien : "On a vraiment hésité avec ‘con’, mais c’est ‘chien’. Même si les gens chantent ce qu’ils veulent !" s’amuse-t-elle, prouvant une nouvelle fois son sens de l'humour.

"Mauvais Garçon" marque un tournant dans la carrière d’Helena

Le succès de "Mauvais Garçon" est indéniable. Ce lundi 7 avril, le titre a été certifié disque de platine, franchissant le seuil impressionnant des 30 000 000 équivalents streams. Une consécration que la jeune artiste n'a pas manqué de partager avec sa communauté sur les réseaux sociaux, inondant ses stories Instagram d'emojis joyeux et reconnaissants.

Helena devrait atteindre d’autres records grâce à son premier album studio "Hélé", dévoilé il y a trois semaines, qui a directement intégré le top 10 mondial de la plateforme Spotify.

Les paroles de "Mauvais Garçon" d’Helena

Mauvais garçon me rabaisse

Me dit que je suis pas belle comme ça

Que je sers à rien

Qu'il est jamais heureux avec moi

Mauvais garçon dit qu'il m'aime

Mais il voudrait tout changer chez moi

Jusqu'à ma façon d'être

De sortir et de rire aux éclats

Mauvais garçon me rabâche

Tout est de ma faute si je l'écoute

Il veut pas que j'aille en boîte

Que je parle, que je danse avec d'autres

Mauvais garçon me dénigre

Me donne tous les noms d'oiseau

Mais les oiseaux, eux, sont libres

Et son amour est une prison

Mais moi je reste

Dis-moi pourquoi je reste (dis-moi pourquoi je reste)

Avec mauvais garçon (avec mauvais garçon)

Mais on me dit qu'il m'aime (ah-ah-ah-ah)

Faut qu'j'arrête

On me dit faut qu'j'arrête (on me dit faut qu'j'arrête)

De voir mauvais garçon (de voir mauvais garçon)

Mais on me dit qu'il m'aime

Mauvais garçon tient les fils

C'est moi le pantin

Un jour sur deux, il est mignon

Un jour sur deux, il est pire qu'un, mmh

Mauvais garçon joue les durs

Et moi j'apprends les lois de l'amour

Et j'y connais rien

Et plus il me fait marcher et plus je cours

Mais moi je reste

Dis-moi pourquoi je reste (dis-moi pourquoi je reste)

Avec mauvais garçon (avec mauvais garçon)

Mais on me dit qu'il m'aime (ah-ah-ah-ah)

Faut qu'j'arrête

On me dit faut qu'j'arrête

De voir mauvais garçon (de voir mauvais garçon)

Mais on me dit qu'il m'aime (ah-ah-ah-ah)

J'ai retrouvé

L'amour de moi

Qui m'attendait

Loin de ses bras

Maintenant, je sais

Que plus jamais

Mauvais garçon

Ne m'éteindra

Mais moi je reste (mais moi je reste)

Dis-moi pourquoi je reste (dis-moi pourquoi je reste)

Avec mauvais garçon

Mais on me dit qu'il m'aime (ah-ah-ah-ah)

Faut qu'j'arrête (faut qu'j'arrête)

On me dit faut qu'j'arrête (on me dit faut qu'j'arrête)

De voir mauvais garçon

Mais on me dit qu'il m'aime (ah-ah-ah-ah)

Mais moi je reste

Pourquoi je reste?

Dis-moi pourquoi je reste

Avec mauvais garçon

Ça veut pas dire que j'l'aime (ah-ah-ah-ah)