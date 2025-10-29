Préparez-vous pour une soirée mémorable ! De nombreux chanteurs et chanteuses seront présents sur le tapis rouge de la 27e édition des NRJ Music Awards, ce vendredi. A cette liste prestigieuse s’ajoute les personnalités invitées à remettre les prix aux gagnants.

Le monde du sport de très haut niveau sera représenté par l'icône du judo, Teddy Riner, qui montera sur scène aux côtés de sa compagne, Luthna Plocus. Le cinéma et les séries télévisées apporteront leur contribution avec l'actrice Alice Dufour et la talentueuse Stéfi Celma. La soirée s’annonce également inoubliable grâce à la présence pleine d’énergie de l’humoriste Ahmed Sylla, mais aussi celle pleine d’élégance de l'incontournable Amanda Lear.

La musique mise à l’honneur

La star congolaise, Fally Ipupa, apparaitra sur scène pour remettre un prix aux heureux élus. La musique électronique sera aussi brillamment incarnée par le DJ et producteur Mosimann, tandis que le rap français ne sera pas oublié grâce à Hatik et l'emblématique Joeystarr.

Les nommés aux NRJ Music Awards seront également mis à contribution : Charlotte Cardin, Theodora et Pierre Garnier sont annoncés sur scène.

Les star du web

De grands noms du streaming et de l'influence digitale se joindront à la fête pour remettre des prix : on retrouvera notamment GuiHome, Lebouseuh ou encore la célèbre streameuse Maghla. L'animateur d'NRJ, Louis, sera également de la partie pour remettre un prix aux gagnants de cette 27e édition des NRJ Music Awards.

La cérémonie des NRJ Music Awards est à suivre en direct, vendredi 31 octobre, à partir de 21H10, sur NRJ et TF1.