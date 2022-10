Pour la 24ème édition des NRJ Music Awards, on vous donne rendez-vous un VENDREDI !!!



Vendredi le 18 novembre à 21h05 en direct du Palais de Festivals de Cannes et retransmis sur TF1, NRJ et NRJ.fr !

Cette année les NRJ Music Awards récompenseront vos artistes NRJ selon 18 catégories dont une sera votée en direct le 18 novembre sur TF1.

Découvrez les 17 catégories pour lesquelles vous pourrez voter dès le 10 Octobre :

Vous devrez désigner en un tour un seul gagnant parmi les nommés, pour chaque catégorie.

Vous désignerez les artistes gagnants, en choisissant chaque jour, 1 artiste maximum parmi les nommés proposés dans chacune des catégories. Vous aurez jusqu’au 18 novembre 12h00 pour voter.



LE VOTE EST GRATUIT mais votre compte devra être certifié !

Les votes sont limités à un vote par jour et par catégorie et ouvert uniquement à la France Métropolitaine et à la Belgique.

Pour s’assurer que chaque personne ne dispose que d’un seul compte pour voter, nous allons vous demander un code de confirmation par SMS*.

Ce code ne vous sera demandé qu’une seule fois pour toute la durée des votes !



Cette année, la certification vous inscrira automatiquement au tirage au sort afin de gagner votre week-end VIP à Cannes pour assister aux NRJ Music Awards 2022 !

Vous avez tout compris ? A VOS VOTES !





*Pour la France : 0,75€ par SMS + coût du SMS

Pour la Belgique : 0,50€ par SMS envoyé – 0,50€ par SMS reçu