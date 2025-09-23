Après sa victoire aux NRJ Music Awards 2024 dans la catégorie "Révélation Francophone", Pierre Garnier poursuit son ascension. Ce lundi 22 septembre, le chanteur s'est vu nommé dans les catégories "Artiste Masculin Francophone" face à Amir, Gims, Jul, Kendji Girac et Ridsa, et "Collab'/Duo Francophone" aux NRJ Music Awards 2025 pour son titre "Chaque Seconde" avec M. Pokora.

Sur ses réseaux sociaux, le Normand a réagi avec joie : "J'suis tellement heureux d'être nommé cette année dans 2 CATEGORIES", a-t-il confié en story. "C'est complètement fou !!!!!", a-t-il partagé le sourire aux lèvres, avant de remercier ses fans : "tout ça, c'est grâce à vous".