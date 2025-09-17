"J’ai galéré quatre ans" : Teddy Riner revient sur sa rencontre avec Luthna Plocus

"Je travaillais dans un grand groupe de presse. J’étais chargée de mission. Et mon patron de l’époque m’annonce : j’ai un petit athlète à te présenter, tu vas voir, il va faire des miracles", se remémore Luthna Plocus avant d’avouer qu’elle n’était pas emballée à l’idée de le rencontrer. "J’avais du travail, je n’avais pas que ça à faire", plaisante d’ailleurs cette dernière. Pour autant, son patron finit par la convaincre en lui promettant qu’elle allait découvrir "l’homme de demain".

"Il y a eu un coup de foudre"

Durant ce fameux entretien, Teddy Riner tombe sous le charme de la jeune femme. "A la fin, je regarde notre patron et je lui dis que ce sera ma future femme", se souvient l’athlète face à Camille Combal. Malheureusement pour lui, le directeur n’était pas de cet avis : "Il me répond, tu n’y touches pas c’est comme ma fille. Du coup on ne s’est plus entendu car il y a eu un coup de foudre."

Il précise néanmoins : "J’ai galéré quatre ans !" De quoi provoquer l’hilarité dans le studio. Depuis le couple file le parfait amour et a accueilli deux enfants : Eden, né en 2014, et Ysis, née en 2018.