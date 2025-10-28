A quelques heures de la 27ème cérémonie des NRJ Music Awards, Louis, Charly, Marie et Elliot recevront : Pierre Garnier, Marine, Ridsa, Marguerite, Helena, Miki, Linh, Superbus, Lenie & Jungeli, Julien Lieb, Léman, Luiza, DJ Snake, Trinix, Charlotte Cardin et Katseye.

Pendant l'émission, vous pourrez tourner la roue des Récompenses LDLC et repartir avec des Airpods, des iPhones 17, des JBL Grip, des Nintendo Switch 2, des Samsung Galaxy Tab 9+,, des Lego Icons, des ordinateurs Altyk L14F-I7U32-N2 ... avec notre partenaire LDLC, n°1 du high-tech et du matériel informatique en France !!