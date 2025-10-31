Les Katseye sont à Cannes pour les NRJ Music Awards 2025 !

A quelques heures de la 27e cérémonie des NRJ Music Awards, Louis, Charly, Marie et Elliot ont accueilli de nombreuses stars dans le live Twitch du Super Show sur NRJ. Les Katseye ont répondu aux questions des internautes et participé aux défis fous de l'équipe d'NRJ. La cérémonie des NRJ Music Awards est à suivre en direct, vendredi 31 octobre, à partir de 21H10, sur NRJ et TF1.
Par Laura.
Qui est la plus stressée ? Qui a le plus hâte de performer en France ? Qui dort le plus ? Les Katseye répondent aux questions de l'équipe du Super Show juste avant de monter sur la scène du Palais des Festival de Cannes pour les NRJ Music Awards 2025.