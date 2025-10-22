La 27e cérémonie des NRJ Music Awards arrive ! L’événement musical de l’année réunira, une fois encore, de nombreux artistes au Palais des Festivals de Cannes, vendredi 31 octobre 2025. Pour l’occasion, NRJ se replonge avec eux dans leurs meilleurs souvenirs de la cérémonie.

Le Flashback de Kendji Girac

En 2014, Kendji Girac est nommé pour la première fois aux NRJ Music Awards. La même année, il décroche deux trophées : "Chanson francophone de l’année" avec "Color Gitano" et "Révélation francophone de l’année".

Depuis, le chanteur a enchaîné les prestations marquantes. Il se souvient notamment de son duo avec Gims sur "Dernier Métro" : "C’était juste incroyable. Chanter avec lui, c’était un peu boucler une boucle, parce que je me suis fait connaître avec 'Bella', sa chanson que j’avais reprise en version gypsy. Et là, pouvoir chanter à ses côtés, avec celui qui m’a fait connaître, c’était fort."

"Quand je l’écoute, je crois que je peux pleurer"

Autre moment marquant, sa prestation avec Juliette Armanet. "C’était un sacré moment, parce qu’elle a écrit l’une des plus belles chansons que j’ai dans mon répertoire, celle pour ma fille Eva. J’ai eu l’honneur de travailler avec elle, de chanter sa plume incroyable. Pour moi, c’est l’une de mes plus belles chansons. Aujourd’hui, quand je l’écoute, je crois que je peux pleurer."

Une émotion qui ne le quitte pas lorsqu'il se remémore son retour sur scène attendu, en 2024, avec "Si seulement..." "Cette chanson a été tellement importante", insiste Kendji. "C'est la chanson que j'ai fait pour mon public (...) L'envie que j'avais de revenir chanter avec le public de leur partager cette chanson et la chance que j'avais de revenir chanter sur cette scène. Parce que peut-être je n'aurais pas pu avoir cette chance... J'étais reconnaissant à jamais".

Kendji Girac aux NRJ Music Awards 2025

Cette année, Kendji Girac revient avec une nouvelle nomination dans la catégorie "Artiste Masculin Francophone". Il se retrouve en compétition avec les chanteurs Amir, Gims, Jul, Pierre Garnier et Ridsa.

Rendez-vous vendredi 31 octobre 2025, dès 21h10, sur TF1 et NRJ !