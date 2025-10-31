Kendji nous a ouvert les portes de sa loge en exclusivité, là où il chauffe sa voix pour chanter le titre opéra "Vivo per lei" en duo avec Ambre de la Star Academy. Luiza court sur la plage de Cannes en méditant son mantra "Soleil bleu".

Aux retouches maquillage, on a retrouvé Linh qui a pu croiser Gims. Marine quant à elle se sent bien et a teasé une "dualité entre deux instruments, deux personnes" pour sa performance.

Katseye nous a livré une mini performance sur la tendance TikTok "what's going on" et Miki a dévissé un buzzer avec ses dents avant de sécuriser le périmètre du Palais des Festivals avec sa team.

Bref, chacun passe sa dernière journée avant la cérémonie entre détente, interviews et grandes répétitions.

Regardez la cérémonie des NRJ Music Awards 2025 en direct de TF1 à 21h10 !