Plus que quelques jours avant la 27e cérémonie des NRJ Music Awards ! L'événement rassemble, cette année encore, de nombreux artistes qui ont rendez-vous, le vendredi 31 octobre 2025, au Palais des Festivals de Cannes pour faire le show. Pour l’occasion, NRJ a proposé à certains d’entre eux de se remémorer les souvenirs de leurs précédentes participations.

Le Flashback de Pierre Garnier

L’an dernier, Pierre Garnier était nommé dans les catégories "Révélation Francophone" et "Chanson Francophone". "La Star Academy était terminée depuis février, donc ça faisait longtemps que je n’étais pas revenu sur un plateau télé pour chanter", se remémore l’artiste avant d’avouer : "je me suis mis un peu la pression."

Séquence émotion pour Pierre Garnier qui revoit ses discours sur la scène cannoise après avoir remporté les deux trophées. "Un discours, je ne le prépare pas, mais alors deux… Je n’avais rien préparé et je trouve ça bien, je suis comme ça. Il faut rester naturel et laisser la magie de l’instant", explique ce dernier.

Pierre Garnier aux NRJ Music Awards 2025

Cette année, l’interprète de "L’Horizon" revient avec deux nouvelles nominations : "Artiste Masculin Francophone" et "Collab/Duo Francophone" pour son duo "Chaque Seconde" avec M. Pokora.

Rendez-vous, le vendredi 31 octobre 2025, sur TF1 et NRJ pour découvrir si Pierre Garnier décrochera à nouveau un ou plusieurs trophées lors de la 27e édition des NRJ Music Awards.