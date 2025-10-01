Quelle belle ascension pour Helena. Après avoir cartonné avec son titre "Summer Body", la chanteuse a été nommée l’an dernier dans la catégorie "Révélation Francophone de l’année", aux NRJ Music Awards. Bien que le trophée ait été remporté par son ami de la Star Academy, Pierre Garnier, Helena revient cette année avec une nouvelle nomination dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone" !

De passage chez NRJ, Helena a partagé son émotion face à cette reconnaissance. "J’ai été très heureuse d’apprendre ma nomination. J’ai une petite pression qui s’installe", confie-t-elle avant de préciser : "C’est le nom de la catégorie qui me fait trop flipper. J’aimais bien être une révélation. Là j’ai l’impression qu’on passe un cap qui me parait assez gigantesque." L'interprète de "Mauvais Garçon" se retrouve en compétition avec les chanteuses Aya Nakamura, Charlotte Cardin, Louane et Vanessa Paradis.

"J’ai trop hâte de pouvoir retourner à Cannes et revivre ça d’une autre manière maintenant que je sais à quoi ça ressemble. Et puis avec tous mes copains, pardon, mais là on ne peut pas me faire plus plaisir cette année", se réjouit Helena. Pour rappel, d’autres élèves issus de la promotion 2023 de la Star Academy sont nommés aux NRJ Music Awards : Pierre Garnier dans les catégories "Artiste Masculin Francophone" et "Collab'/Duo Francophone", Lenie également dans la catégorie "Collab'/Duo Francophone" et enfin Julien Lieb dans la catégorie "Révélation Masculine Francophone".

Un rendez-vous à ne pas manquer

Découvrez si Helena remportera le prestigieux trophée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone", lors de la 27ème édition des NRJ Music Awards, vendredi 31 octobre 2025 sur TF1 et NRJ.