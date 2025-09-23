Pour encourager ses fans à voter, Helena a donc fait preuve de créativité en proposant sur son site internet un système de récompenses qu’elle nomme : "La ruée vers le fuckoeur d’or". Une référence explicite à la pochette de son hit "Mauvais Garçon". "Tente de remporter le fuckoeur d’or en votant pour Helena aux NRJ Music Awards. Et d’ici là, Helena te réserve plein de surprises sur le chemin", peut-on lire sur son site.

Les internautes n’ont pas tardé à saluer l’initiative de la chanteuse de 23 ans. "Ma hele, tu vas gagner j’en suis sure. Fière de toi ma reine", écrit un abonné. D’autres ont également remarqué la présence de nouveaux charms sur le site internet. Selon eux, il n’y a aucun doute, la chanteuse tease la sortie de la réédition de son album "Hélé". "Si on compte bien les jours avec les nouveaux charms, on arriverait à une réédition pour le 10 octobre", propose une internaute dans les commentaires sous son post Instagram. A suivre...

Rendez-vous à ne pas manquer

Le vendredi 31 octobre sur TF1 et NRJ, ne manquez pas la 27ème édition des NRJ Music Awards pour savoir si Helena remportera le précieux trophée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone".