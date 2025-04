Pierre Garnier dévoile sa Playlist Idéale : "Il y a deux chansons qui me font pleurer"

Saviez-vous que, petit, Pierre Garnier adorait Christophe Maé ? Ou qu’il a l'habitude de fredonner le morceau "Lose It All" de Sam Tompkins avant de monter sur scène ? Après Marine, Lenie ou encore Amel Bent, c’est au tour de Pierre Garnier de dévoiler ses morceaux préférés au micro d’NRJ, dans le format "Playlist Idéale".

Celui qui s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec la reprise de sa tournée "Chaque Seconde Tour" confie notamment le titre préféré de la réédition de son album : "Adieu, nous deux" ! "Ça parle d’amour, j’aime beaucoup ça. J’ai adoré l’écrire et en plus c’est un refrain qui m’est venu assez rapidement, moi avec ma guitare et j’aime bien ce symbole-là", déclare le chanteur de 23 ans.

Le gagnant de la Star Academy 2023 s'est aussi livré sur les musiques qui le font pleurer à tous les coups : "J’en ai deux. Il y en a une, c’est un classique, "Someone Like You" d’Adele. Et puis il y a "Humanoïde" de Nekfeu."

Son album préféré pour une nuit d’amour

Dans un autre registre, Pierre Garnier n'hésite pas à confier qu'il choisirait le premier disque de Jorja Smith, "Lost & Found" pour partager une nuit romantique.

Pour découvrir les autres titres favoris de l’artiste ne manquez pas la vidéo ci-dessus. De son côté, Pierre posera ses valises à Amiens le 20 mars prochain avec son "Chaque Seconde Tour". A Paris, le public le retrouvera au Zénith Paris - La Villette les 28 mars et 22 juin 2025, puis à l’Accor Arena le 9 décembre 2025.