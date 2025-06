Pierre Garnier : "J'ai déjà quelques petites idées pour la suite"

"Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux"

Le chanteur normand en a aussi profité pour dresser le bilan de son premier album "Chaque seconde", sorti il y a près d'un an jour pour jour. "Je suis content de l'avoir sorti assez rapidement et d'avoir des chansons qui parlent à beaucoup de gens et qui sont aussi assez personnelles finalement, a-t-il assuré. Je trouve que le chemin qu'il a fait pour un premier album, c'est très chouette. Je pense que je ne pouvais pas rêver mieux à ce moment-là et même maintenant."

Pierre Garnier s'est dit "très content" de pouvoir défendre les morceaux de son album en tournée et au cours des festivals qui l'attendent cet été. Il sera notamment à l'affiche du Rose Festival 2025, aux côtés d'Helena ou encore Jorja Smith.

Les projets de Pierre Garnier après sa tournée

Interrogé sur les projets qui l'attendent dans les prochains mois, Pierre Garnier répond en souriant : "Moi aussi je me demande c'est quoi la suite ! Pour l'instant, j'avoue qu'il y a une grosse tournée qui est en train d'être faite et qui va se finir en décembre, donc je me concentre, pour l'instant en tout cas, là-dessus."

Mais soyez rassurés, le grand gagnant de la saison 11 de la Star Academy nous réserve quelques surprises. "J'ai déjà quelques petites idées pour la suite que je mets de côté, a-t-il déclaré. Mais je n'ai pas vraiment encore commencé à travailler sur la suite, mais ça va venir." Et quelque chose nous dit que l'attente ne sera pas trop longue. Après les festivals, Pierre Garnier compte s'accorder un petit temps de repos en août "pour reprendre de plus belle en fin d'année".