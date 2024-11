Pierre Garnier se livre sur le hit "Adieu nous deux" extrait de sa réédition de "Chaque Seconde"

Cinq mois après la sortie de son tout premier opus et presque un an après s'être fait connaitre dans à la "Star Academy", Pierre Garnier continue de ravir ses très nombreux fans. Il propose ce 22 novembre une réédition de son opus à succès "Chaque Seconde", comprenant cinq titres en plus de la première version. Outre son duo avec Matt Pokora, Pierre Garnier propose quatre chansons inédites : "Contrôle", "Laisse", "Adieu, nous deux" et "Maintenant".

"Ça y est la réédition est à vous. J'suis tellement heureux de vous partager une nouvelle fois une partie de moi à travers mes chansons. La prochaine étape est qu'on les chante tous ensemble en concert. Je vous aime et à très vite.", écrit Pierre Garnier en story Instagram.