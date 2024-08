Jeux Olympiques 2024 : les stars internationales s'éclatent à Paris

Elles sont nombreuses à avoir fait le déplacement ! À l'occasion des Jeux Olympiques, les stars affluent dans la capitale française. Parmi elles, Zendaya, Ariana Grande ou encore Rosalía, qui profitent de l'ambiance unique des JO et des charmes incomparables de Paris.

Entre compétitions sportives et soirées glamours, la Ville Lumière est véritablement devenue « the place to be » de la Planète People. Découvrez quelles stars profitent des joies de Paris durant cette période exceptionnelle !

Ariana Grande

Lunettes XXL, coucher de soleil avec vue sur la tour Eiffel et hôtel de luxe, Ariana Grande vit sa meilleure vie à Paris. Présente à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024, la star de « Thank u, next » partage chaque moment de son séjour. Elle a également manifesté son soutien à la gymnaste américaine Simone Biles en assistant à l'une de ses épreuves.