Jeux Olympiques 2024 : Zendaya, Céline Dion... Quelles stars sont présentes dans la capitale ?

Ce jeudi 25 juillet, des personnalités du monde du sport, de la mode et du cinéma se sont réunies pour la soirée « Prélude aux Jeux Olympiques » à la Fondation Louis Vuitton, à Paris. Une soirée exclusive organisée à la veille de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024. LeBron James, Novak Djokovic, Serena Williams ont fait leur entrée en compagnie de célébrités comme Steven Spielberg, Spike Lee, Zendaya, Jeremy Allen White ou encore Snoop Dogg. Dans les rues de la capitale, Céline Dion et Lady Gaga, qui devraient se produire lors de la cérémonie d'ouverture, ont pu profiter d’un impressionnant bain de foule. Ariana Grande a également été aperçue hier matin dans notre capitale. Elle a ainsi été interviewée par des influenceurs pour promouvoir la nouvelle collection de sa marque r.e.m beauty et aussi teaser une prochaine tournée.

Inspiré par l’histoire des Jeux, Pharrell Williams, directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton, a organisé cet événement en partenariat avec Vogue, pour célébrer le sport. Au travers des arts, avec des concours de musique, de peinture, de littérature et d’architecture, il a invité des artistes de renommée mondiale pour créer des installations artistiques interactives et dynamiques pour l'événement. KAWS, JR, Daniel Arsham, Honor Titus et Julia Chiang, ont donc conçu une variété de jeux auxquels les participants pouvaient jouer.