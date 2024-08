Jeux Olympiques 2024 : Simone Biles soutenue par une pluie de stars à Paris

L’équipe féminine américaine de gymnastique menée par la championne olympique Simone Biles, a attiré un grand nombre de fans, ce dimanche 28 juillet, à Paris. Dans les tribunes, certains d’entre eux étaient bien connus du public. Lady Gaga, Ariana Grande, Tom Cruise, la rédactrice en chef de Vogue américaine Anna Wintour et Snoop Dogg faisaient partie de la foule attentive aux exploits des gymnastes.

Le chanteur Nick Jonas a également été aperçu en train de discuter avec le chanteur John Legend et sa femme, Chrissy Teigen. L’actrice oscarisée Jessica Chastain, accompagnée de sa fille, n’a pas non plus loupé la compétition qui se déroulait à l’Accor Arena de Bercy.