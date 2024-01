«Emily in Paris» saison 4 : tout ce qu’il faut savoir

De quoi parlera la saison 4 d’ «Emily in Paris» ?

Une chose est sûre, il y aura du drama dans l’air. De nombreuses questions restent en suspens après la fin chaotique de la saison 3. (Spoiler Alert) Souvenez-vous: Emily met fin à son histoire avec Alfie puis assiste au mariage express de Gabriel et Camille. Cette dernière dit finalement non devant l’autel après avoir découvert l’amour que se portent Gabriel et Emily. Des sentiments troublés par l’annonce inattendue de la grossesse de Camille.

Emily et Gabriel vont-ils enfin se mettre ensemble? Que se passera-t-il pour le triangle amoureux? Gabriel entrera-t-il au Michelin? Mindy et son groupe participeront-ils à l'Eurovision?

A l’occasion de l’évènement «Tudum» organisé par Netflix, Lily Collins a teasé la suite des aventures d’Emily. «Sachez que l’on vous réserve encore plus d’humour, de mode, et bien sûr, de revirement amoureux.», a-t-elle révélé. L’actrice a ensuite ajouté : «Emily va devoir décider si tout ce qu’elle a toujours voulu est vraiment ce dont elle a besoin. Et bien que son cœur restera toujours fidèle à Paris, sa vie connaitra de nombreux rebondissements inattendus cette saison. Ne soyez pas surpris de la voir se la couler douce à Rome.»