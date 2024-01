«Les Frères Scott» : Sophia Bush partante pour le reboot

Le casting de "One Tree Hill" aimerait se retrouver

Si Sophia Bush s’amuse à imaginer le destin de son héroïne, peut-on espérer découvrir la suite des aventures des frères Scott? «Tout le monde veut savoir. Je pense que pendant un long moment notre réponse était un ‘’non’’ ferme. Nous étions vraiment prêts à classer cette idée sans suite.»

Mais la star américaine a récemment adoré se réunir avec ses anciennes collègues Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz pour leur podcast «Drama Queens». De quoi les faire changer d’avis. «Il ne faut jamais dire jamais.», finit même par révéler Sophia Bush pour E!News.

La comédienne ne ferme donc pas la porte à un possible reboot de «One Tree Hill». «Je n’ai pas de réponse à vous donner, mais les choses changent avec le temps.», conclut l’interprète de Brooke Davis.

Pour rappel, la série «One Tree Hill», «Les Frères Scott» en français, créée par Mark Schwahn, a été diffusée pendant neuf saisons de 2003 à 2012. L’intrigue a mis en avant la rivalité des demi-frères, Lucas Scott (Chad Michael Murray) et Nathan Scott (James Lafferty) dans leur lycée et surtout dans leur équipe de basketball. Les téléspectateurs ont adoré suivre les histoires d’amour et d’amitié et l’évolution vers l’âge adulte de ces jeunes adolescents.