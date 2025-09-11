Ed Sheeran dévoile "Play" : "La dernière chanson de l'album a failli ne pas sortir"

"Ça fait l'effet d'un feu d'artifice." À quelques heures de la sortie de son nouvel album "Play", Ed Sheeran ne cache pas son excitation. Alors qu'il sillone le monde avec son "Mathematics Tour", l'artiste britannique a pris le temps d'accorder une interview exclusive à Louis, dans le Super Show, sur NRJ. Un entretien à ne pas manquer dans la vidéo au-dessus mais aussi à réécouter dans le podcast de l'émission.

Ed Sheeran s'est livré de manière authentique sur ce nouvel opus tant attendu par ses fans. "C'est un album très coloré", assure-t-il le sourire aux lèvres. Parmi les morceaux phares de l'album, on retrouve notamment "Azizam" et "Sapphire", deux chansons qui invitent à la danse et à la célébration. Si "Play" comporte actuellement 13 titres, le chanteur britannique nous confie qu'il devait initialement n'en compter que douze. "La dernière chanson a failli ne pas sortir, explique celui qui comprend très bien le français. La dernière chanson est la préférée de ma femme. Et je l'ai finalement mise dans l'album comme cadeau pour elle, parce qu'elle m'a dit : 'Je veux la chanson dans l'album.'"

Ed Sheeran évoque ses concerts en France

L'interprète de "Shape Of You" est aussi revenu sur les concerts qu'il a donnés en France, et notamment à Marseille. À l'occasion de ses deux dates au stade Vélodrome les 6 et 7 juin 2025, le chanteur a pu compter sur Soprano pour lui faire une visite guidée de la ville... en tuk-tuk. "Je me suis beaucoup amusé avec ça. C'est un endroit magnifique. Je n'étais jamais venu ici avant. C'état ma première fois", déclare-t-il.

Ed Sheeran prépare son grand retour en France, pour un concert unique au Zénith de Paris en partenariat avec NRJ, prévu le 1er décembre 2025. Un show qui s'annonce, comme à son habitude, exceptionnel. Après la venue sur scène de Soprano à Marseille et de Pierre Garnier à Lille, quel artiste sera l'invité d'Ed Sheeran au Zénith de Paris ? Les paris sont lancés !

Une interview de Louis Daubé