Ed Sheeran reprend son hit "Azizam" en français, ses fans sont ravis

Ed Sheeran n'en finit plus de gâter ses fans français ! Le 21 juin dernier, la superstar britannique a surpris son public en faisant monter sur scène Pierre Garnier lors de son concert au stade Pierre Mauroy, à Lille. Les deux artistes ont interprété ensemble le hit du grand gagnant de la Star Academy, "Ceux qu’on était", devant une foule survoltée. Un rêve devenu réalité pour le chanteur de 23 ans qui a partagé les coulisses de ce duo dans son dernier vlog de tournée sur YouTube.

Mais ce n'est pas tout. À quelques semaines de la sortie de son prochain album "Play", Ed Sheeran entend séduire une fois de plus son public français. Celui qui a déjà collaboré avec Vianney vient de dévoiler une nouvelle version de son tube "Azizam" dans la langue de Molière, accompagné du groupe Bemy.