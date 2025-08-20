Ed Sheeran reprend son hit "Azizam" en français, ses fans sont ravis

Ed Sheeran n'en finit plus de gâter ses fans français ! Le 21 juin dernier, la superstar britannique a surpris son public en faisant monter sur scène Pierre Garnier lors de son concert au stade Pierre Mauroy, à Lille. Les deux artistes ont interprété ensemble le hit du grand gagnant de la Star Academy, "Ceux qu’on était", devant une foule survoltée. Un rêve devenu réalité pour le chanteur de 23 ans qui a partagé les coulisses de ce duo dans son dernier vlog de tournée sur YouTube.
Mais ce n'est pas tout. À quelques semaines de la sortie de son prochain album "Play", Ed Sheeran entend séduire une fois de plus son public français. Celui qui a déjà collaboré avec Vianney vient de dévoiler une nouvelle version de son tube "Azizam" dans la langue de Molière, accompagné du groupe Bemy.
"Azizam / On s'voit sur la piste ce soir / Montre-moi comment bouger comme de l'eau / Parmi les lumières dansantes / Sois mienne, sois mienne / Azizam", chantent à tue-tête Ed Sheeran et ses amis.
Postée sur les réseaux sociaux le week-end dernier, la vidéo de la reprise acoustique a déjà été visionnée près de deux millions de fois, rien que sur Instagram. Une chose est sûre : elle a complètement subjugué les fans français de l'interprète de "Sapphire". "J'adore la version française", "Je craque", "Wahouuu !!! Bravo pour votre français, it's perfect", "C'est sublime, j'aime Ed avec son accent quand il chante en français", peut-on lire dans les commentaires.
"Play", l'album tant attendu
Le public d'Ed Sheeran attend avec impatience la sortie imminente de l'album "Play", prévue pour le 12 septembre prochain. Quelles nouvelles sonorités et collaborations l'artiste nous réserve-t-il ? Peut-être que cette version française d'"Azizam" figurera sur l'album, qui sait.