Lola Young en concert à Paris et à Lyon en 2026 : dates, salles et billetterie

L’artiste britannique qui nous a tous fait chanter "Messy" revient en France pour offrir à ses fans deux rendez-vous très attendus. Elle se produira d’abord à Lyon, le 31 mai 2026, dans la salle du Radiant-Bellevue, avant de monter sur la scène mythique de l’Olympia à Paris le 1er juin.

Révélée par sa voix puissante et ses textes à la fois crus et sensibles, Lola Young s’est imposée comme l’une des figures montantes de la soul et de la pop anglaise. Après avoir séduit le public avec son album "My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely" (2023) puis confirmé son talent avec "This Wasn’t Meant for You Anyway" (2024), elle s’apprête à défendre son nouveau projet, attendu en 2025, lors de cette tournée européenne. La sortie prochaine de son album "I'm Only F**king Myself" est attendue à la fin du mois, le 19 septembre 2025.

En attendant, la billetterie pour ses concerts en France ouvrira dès le 11 septembre en prévente sur Live Nation, avant la mise en vente générale le 12 septembre. Sur le site de l'Olympia, les prix des places vont de 48,80€ à 62€.