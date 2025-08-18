Ed Sheeran, Taylor Swift, Julien Lieb... Ces albums qu'on attend (avec impatience) pour la rentrée

Ed Sheeran - "Play"

Ed Sheeran revient gonflé à bloc avec "Play", son huitième album, attendu le 12 septembre 2025. Après deux disques plus intimistes, il replonge dans le grand bain de la “big pop”. On a déjà eu droit à quatre avant-goûts : "Azizam", "Old Phone", "Sapphire" et "A Little More". Dans le clip de ce dernier, on retrouve Rupert Grint, l'acteur de Ron Weasley dans "Harry Potter", pour une mise en scène drôle et complice.

Mariah Carey - "Here for It All"

Sept ans après "Caution", Mariah Carey signe son grand retour le 26 septembre avec "Here for It All", produit par Anderson .Paak. Cet album R&B de 11 titres inclut "Type Dangerous" et "Sugar Sweet", un trio avec Kehlani et Shenseea. Un projet qui mêle toutes les époques de Mariah.

Taylor Swift - "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift sortira "The Life of a Showgirl" le 3 octobre 2025. Conçu pendant son Eras Tour en Europe, l’album comptera 12 titres, dont un duo avec Sabrina Carpenter. Réalisé avec Max Martin et Shellback, il promet une pop flamboyante.

Julien Lieb - "Naufragé"

"Mon tout premier album, 'Naufragé', sortira le 26 septembre 2025", a annoncé Julien lui-même, avec une pochette sobre en noir et blanc. Décrit comme “intime et contrasté”, le finaliste de la Star Academy 2023-2024 raconte un voyage entre ombre et lumière.

Marguerite - (Nom encore inconnu)

Marguerite, révélée dans la Star Academy 2024-2025, ne compte pour l’instant qu’un seul titre à son actif, "Les filles, les meufs", sorti en avril. Un premier single qui cartonne. Au printemps, la chanteuse originaire de Neuilly-sur-Seine a annoncé sa première tournée solo, qui débutera en France dès le 28 novembre 2025. Bien que son tout premier album n’ait pas encore été confirmé, cette tournée allume clairement un feu d’espoir… et les fans n’attendent qu’une chose : entendre bientôt d’autres chansons signées Marguerite.