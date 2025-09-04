The Weeknd en France en 2026 : toutes les infos sur ses concerts à Paris et à Nice

Trois ans après son dernier passage dans l’Hexagone, The Weeknd retrouvera son public français en 2026 dans le cadre de la prolongation de sa tournée mondiale "After Hours Til Dawn". Une suprise pour ses fans.

L’artiste canadien se produira dans deux stades : le 10 juillet au Stade de France à Paris et le 21 juillet à l’Allianz Riviera de Nice, des shows qui s’annoncent spectaculaires, à l’image de ses précédentes performances mêlants décors futuristes et hits planétaires. Le chanteur sera accompagné sur la partie européenne par Playboi Carti, tandis que ses dates sur le continent américain, prévues au printemps, se feront avec Anitta.

Comment obtenir ses places pour les concerts de The Weeknd en 2026 à Paris et Nice ?

Côté billetterie, le site officiel de l’artiste canadien précise que les fans peuvent s’inscrire dès maintenant pour accéder à la prévente artiste, ouverte jusqu’au dimanche 7 septembre à 18h.

La prévente débutera le mardi 9 septembre à midi, avant une mise en vente générale programmée le vendredi 12 septembre à la même heure. Les places pour The Weeknd devraient s’arracher rapidement, ne manquez pas le rendez-vous de ces concerts qui célèbrent la trilogie d’albums "After Hours", "Dawn FM" et "Hurry Up Tomorrow".