Ed Sheeran en concert unique à Paris le 1er décembre 2025

C'est l'événement musical de cette fin d'année ! Après avoir mis le feu au Stade Vélodrome à Marseille, en juin dernier, Ed Sheeran fait son grand retour en France, au Zénith de Paris, pour une date unique. Partenaire de l'événement, NRJ vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle le 1er décembre 2025.

L’artiste britannique devrait offrir à ses fans ses plus grands hits en live comme "Shape of You" mais aussi "Perfect". Il s’apprête surtout à présenter sur scène ses tous derniers morceaux issus de son nouvel album "Play", dont la sortie est prévue pour le 12 septembre.

Comment obtenir vos billets pour aller voir Ed Sheeran en concert ?

La demande risque d'être très forte, notez bien toutes les informations sur la billetterie.

La prévente artiste : précommandez l’opus "Play" jusqu’au 8 septembre pour avoir l’opportunité d’accéder à la prévente exclusive qui aura lieu le mardi 9 septembre à 11h.

Mise en vente générale : si vous n'avez pas accès à la prévente, la mise en vente générale sera ouverte le mercredi 10 septembre à 11h.

Soyez prêts, car les places pour le seul Zénith de Paris d’Ed Sheeran s'arracheront certainement en quelques minutes !