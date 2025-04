Ed Sheeran dévoile "Azizam", un nouveau hit qui nous invite à la fête

Pour son comeback, Ed Sheeran nous emmène dans un voyage musical inédit ! Ce vendredi 4 avril, l'artiste britannique dévoile son nouveau single, "Azizam", une véritable surprise pour ses fans. Ce titre, qui signifie "mon cher/ma chère" ou "mon bien-aimé/ma bien-aimée" en persan, marque le premier avant-goût de son prochain album, "Play".

Une rencontre musicale inattendue

"Azizam" est né d'une collaboration fascinante entre Ed Sheeran et le producteur suédois-iranien Ilya Salmanzadeh (connu pour son travail avec Ariana Grande entre autres). Ensemble, ils ont exploré les similitudes entre les musiques folkloriques persane et irlandaise, et ont fusionné ces influences dans des rythmes pop.

"Même si c'est complètement différent de tout ce que j'ai fait auparavant, 'Azizam' me semble familier," a déclaré Ed Sheeran sur ses réseaux sociaux. "Je voulais créer une atmosphère de fête dans une chanson, et Ilya Salmanzadeh, avec qui j'ai travaillé sur le morceau, m'a aidé à donner vie à cela. Ça a été tellement inspirant de travailler avec lui."

Ed Sheeran se passionne pour un ballon

Résultat : "Azizam" est un titre coloré. "Azizam/ Meet me on the floor tonight/ Show me how to move like the water/ In between the dancing lights/ Be mine, be mine/ Azizam," chante Sheeran, invitant à la danse et à la célébration.

Dans le clip qui illustre le hit, Ed Sheeran fait preuve encore une fois de beaucoup d'humour et parcourt de nombreuses villes américaines accompagné d'un ballon rose en forme de cœur, qu'il prend pour sa "bien-aimée".