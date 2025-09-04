Taylor Swift au Super Bowl 2026 ? Un "peut-être" qui enflamme les fans

Un "peut-être" qui a suffi à relancer les espoirs des fans. Le bruit court depuis des mois sur une possible prestation de Taylor Swift lors du show du Super Bowl 2026. L'artiste, qui vient de se fiancer avec le joueur vedette des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, est plus que jamais la favorite du public.

Et une récente déclaration du commissaire de la NFL vient de relancer les spéculations. Interrogé sur le plateau de l'émission "Today", Roger Goodell a, en effet, fait des révélations pour le moins surprenantes.

"Nous serions toujours ravis que Taylor se produise. C'est un talent tout à fait spécial, et bien sûr, elle serait la bienvenue à tout moment", a-t-il commencé à expliquer avant de répondre à la journaliste Savannah Guthrie : "Je ne peux rien vous dire à ce sujet." L’interlocutrice a ensuite insisté pour savoir s'il s'agissait d'un "peut-être", ce à quoi il a répondu par l'affirmative : "C'est un peut-être."

Une réponse qui a suffi à mettre le feu aux poudres sur les réseaux sociaux.

Jay-Z va-t-il bientôt faire une annonce ?

Selon Roger Goodell, la décision serait désormais entre les mains de Jay-Z à la tête de Roc Nation, l'entreprise qui supervise le show depuis plusieurs années.

Si elle acceptait ce rôle, Taylor Swift rejoindrait une liste prestigieuse d'artistes qui ont marqué l'histoire du Super Bowl, parmi lesquels Paul McCartney, Prince, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, ou encore Rihanna. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl aura lieu le dimanche 8 février 2026 au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie.