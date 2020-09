Amir dédie «Ma Lumière» à son fils: «Cette chanson me bouleverse le plus»

Amir dévoile un clip surprenant pour «Ma Lumière»

Pour mettre en images ce morceau, qui le touche tant, Amir s'est mis à courir. «Dans ce clip j’ai décidé de courir. De courir dans la nature. Et tout le clip, je cours dans la forêt, dans les champs, sur un pont, sur les routes, dans les ruelles, je cours.»

Ce clip a nécessité un peu de préparation pour l’artiste, et ce malgré son activité physique régulière: «Je fais du triathlon oui, mais je n’ai pas été formé à sprinter comme un malade comme je le fais dans le clip. Et ce n’était franchement pas évident, je me suis fait très, très mal aux jambes mais ça valait le coup, déjà pour la cause mais aussi parce qu’il y a une chute à la fin du clip et j’invite les gens à aller regarder ’’Ma Lumière’’ et comprendre pourquoi je cours et quel rapport avec mon gosse.» Regardez dès maintenannt le clip d'Amir !