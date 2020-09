Amir tient à rassurer ses fans sur son album «Ressources»

Amir: son album «Ressources» sort le 16 octobre

Les internautes sont nombreux à exprimer leur envie de le revoir, notamment sur scène. Mais le chanteur l’assure, un peu de patience avant de découvrir cet opus dans lequel il s’est énormément livré. Au micro d’NRJ, Amir a confié qu’il s’était inspiré de faits marquants dans sa vie pour la composition de ses morceaux.

«C’est un album qui a été, je pense, plus mûrement réfléchi et avec lequel je suis plus entier. Je ne pensais pas que c’était possible. Mais quand on le fait et qu’on n’a que ça à faire, il n’y a que l’album et la maison, l’album et la famille c’est beaucoup plus pur je trouve.» Dans un petit mois, l’album d’Amir sortira enfin dans les bacs.