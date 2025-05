Marguerite : quels singles de ses amis de la Star Ac' préfère-t-elle ?

La promo 2024 de la Star Academy n'en finit plus de nous surprendre ! Alors que la tournée bat son plein et enflamme les salles de toute la France, les anciens élèves du château de Dammarie-les-Lys dévoilent les uns après les autres leurs premiers titres. Parmi eux, Marguerite, figure emblématique de cette saison, connaît un succès fulgurant avec son hymne puissant et personnel, "Les femmes, les meufs".

Invitée récemment dans les studios d'NRJ, la jeune artiste n'a pas échappé à une question délicate : quel est son single préféré parmi ceux de ses camarades ? Une interrogation qui l'a visiblement mise dans l'embarras. "Mais c'est horrible de me poser cette question. Il faut que je choisisse parmi tous les projets ?", s'est exclamée Marguerite, tiraillée à l'idée de devoir faire un choix.

Marguerite fan de Marine et Ebony

Marguerite s'est tout de même prêtée au jeu et a partagé avec enthousiasme ce qu'elle apprécie particulièrement dans les premières productions de ses amis. La star a souligné la qualité de "l'énorme banger" de Marine, "Ma faute". "A chaque fois qu'elle la chante pendant la tournée je suis derrière et je reprends les paroles. J'adore", révèle la chanteuse et comédienne.

Autre titre dont elle est fan : la version acoustique poignante de "Unforgettable" chantée par Ebony. "Je saigne cette version. La voix d'Ebony sur de la guitare c'est trop beau", avoue-t-elle admirative.

Le son de Charles Doré reste dans la tête de Marguerite

Mais il y a surtout un morceau que Marguerite ne peut s'empêcher d'avoir en tête depuis sa sortie. Celui de Charlés Doré, "Je pars mais je reste". "C'est trop chouette. Et Charles il a une voix de fou, je suis trop fière de lui", révèle la jeune star.

Mais Marguerite ne s'est pas arrêtée là. Dans la vidéo NRJ à découvrir ci-dessus, elle partage également ses impressions sur les premiers singles de Maïa, Emma, Noah et bien d'autres. Une chose est sûre, l'admiration mutuelle est toujours bien présente au sein de cette promotion de la Star Academy.