Marguerite soutenue par Helena après la Star Academy : "on prend des verres ensemble"

Marguerite, candidate de la promotion 2024 de la Star Academy, vient de franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec la sortie de son tout premier single "Les filles, les meufs". Un single qui cartonne sur les plateformes de streaming mais aussi sur TikTok.

À l’occasion de sa release party, plusieurs anciens candidats du télé-crochet étaient venus soutenir la jeune chanteuse. Parmis eux se trouvait Helena de la promotion 2023. "Je pense que d'une manière générale, toutes les personnes qui ont participé à la Star Academy, on se comprend sur plein de choses et donc forcément ça crée des liens qui sont peut-être un peu plus forts, plus vite", confie Marguerite au micro d'NRJ.

Cette sororité post Star Academy est précieuse, surtout dans les semaines qui ont suivi la sortie de la Star Academy. " J'ai pu échanger avec beaucoup d'anciens candidats et d'anciennes candidates, pour faire face à tout ce qui nous arrive en sortant, toute cette intensité.", ajoute la jeune chanteuse et comédienne. "Ça m'a permis de comprendre plein de choses, de poser toutes les questions que je me posais, auxquelles évidemment mes proches ne peuvent pas répondre parce qu'ils ne vivent pas les mêmes trucs que moi. J'ai pu les poser à Helena, j'ai pu les poser à Pierre... "

Depuis, ces liens se sont transformés en amitiés sincères. "Maintenant c'est juste des potes quoi. Par exemple, Helena, c'est une super copine, on se voit, on boit des verres ensemble."

Prochainement, Marguerite dévoilera sa Playlist Idéale au micro d’NRJ, l’occasion de découvrir les titres qui l’inspirent au quotidien, de son enfance à aujourd'hui.