Rosé sort le titre "Messy" pour le film "F1"

Et de deux ! Après "Lose My Mind", signé Don Toliver et Doja Cat, c'est à la star des Blackpink, Rosé, de contribuer à la bande originale impressionnante du film "F1", attendu au cinéma le 25 juin 2025. Ce long-métrage signé du réalisateur de "Top Gun : Maverick", Joseph Kosinski, met en scène le retour au premier plan d'un ancien prodige de F1, retiré du circuit mondial, pour aider une écurie en faillite.



Avec "Messy", Rosé propose une chanson d'amour enflammée, ainsi qu'un clip qui mélange images du film et vidéo clip autour d'une partie de poker à Las Vegas, où la chanteuse d'"APT." se met en scène.

Une bande son impressionnante

Cette nouvelle vidéo sort quelques semaines après le clip "Number One Girl", nouveau single extrait de son premier album solo "Rosie", qui a été tourné en banlieue parisienne, plus précisément aux Espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand.