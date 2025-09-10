Kendji, Keblack, Lenie... découvrez les images du NRJ Music Tour Haguenau 2025 !

💪 Encore un enorme succès cette année avec ce premier NRJ Music Tour de la saison ! Vous étiez près de 20 000 au rendez-vous !

C'est Kendji qui a ouvert le bal en interprétant ses hits "Andalouse" et "Pour oublier". La fête continue avec Léman, sorti de l’émission The Voice en 2017.

Puis c'est au tour de Lenie (Star Ac' 2023) de monter sur scène suivi du chanteur de Nîmes Alien, le DJ lorrain Celestal, Dr Yaro et ses danseurs.

Marguerite interprète trois chansons puis laisse la scène à Keblack: Complètement sonné, Bazardée, Aucune attache, Laisse moi, Boucan... le rappeur enchaîne ses plus gros succès devant un public très très chaud🔥

Rendez-vous l'année prochaine Haguenau ! 👋