Ce lundi 22 septembre, Marine a réagi à sa nomination aux NRJ Music Awards 2025. "Je suis nommée dans la catégorie ‘Révélation Féminine Francophone’. Omg, merci beaucoup, le rêve continue", a-t-elle annoncé sur son canal Instagram. Elle se retrouve en compétition avec les chanteuses Linh, Luiza, Marguerite, Miki et Theodora.

Pour tenter de remporter le trophée, l’interprète de "Ma Faute" ne lésine pas sur les moyens. Toujours sur son canal, elle révèle à ses abonnés qu’elle va mettre en place un système de récompenses sur son site internet afin de les encourager à voter tous les jours.

Une surprise de taille

"Chaque jour, vous cochez une petite case et on va vous faire gagner des cadeaux et des surprises. Plus vous votez, plus vous avez de chances de gagner. Et tous les mercredis, à midi, il y aura un gagnant qui sera annoncé sur le site et sur mes réseaux sociaux", explique la chanteuse en vocal avant de teaser : "Il y a une des surprises qui consistera à passer la journée des NRJ Music Awards avec moi."

Vous ne rêvez pas : Marine compte bien faire gagner une journée à l’un d’entre vous le 31 octobre, à Cannes. "On va passer une journée de ouf et on découvrira ensemble si oui ou non j’ai remporté ce trophée", confie-t-elle. Dans quelques heures, la gagnante de la Star Academy publiera une vidéo sur son compte Instagram pour donner davantage d’informations.

Marine n’est d’ailleurs pas la seule à avoir proposé cette initiative de récompense. Helena, nommée cette année dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone", a également invité ses fans à aller sur son site internet afin de gagner différentes surprises. Les internautes sont gâtés !