Luiza, c'est le nom qui est sur toutes les lèvres depuis cet été. L'artiste, propulsée sous les feux des projecteurs grâce à son hit "Soleil Bleu" en collaboration avec le duo Bleu Soleil, porte la musique dans ses veines depuis son plus jeune âge.

"Un langage mystérieux"

A 30 ans, l'artiste née d'une mère brésilienne et d'un père français cartonne grâce à son style unique qu'elle qualifie d'"électro pop tropicale". Et ses sons voyagent entre les langues, comme elle le révèle dans notre interview : "Je chante en français, je chante en portugais et il y a un langage un peu mystérieux qui parcourt quasiment toutes mes chansons, c'est un langage inventé."

Luiza est en lice pour le trophée de la "Révélation Féminine Francophone", aux NRJ Music Awards 2025. Une consécration qui sonne déjà comme un rêve éveillé. "C'est presque irréel de se retrouver dans ce monde-là, c'est magique quoi…", avoue-t-elle. Et si elle venait à remporter le trophée ? Luiza a déjà prévu sa première réaction : "Si je gagne, j'appelle tout de suite ma famille, ma sœur, je fais un appel de groupe familial.”

A vous de jouer, dès à présent, pour soutenir votre révélation :