Chaque année, l’Award du "Social Hit" récompense les titres qui ont le plus enflammé les réseaux sociaux. Que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube ou sur les plateformes de streaming, ces chansons ont su créer des tendances et générer des millions de vues. Tour d'horizon des six titres nommés dans la catégorie "Social Hit" aux NRJ Music Awards 2025.

Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"

Avec son mélange de RnB et d'afrobeat, le titre "Baddies" a conquis les fans. L'alliance d'Aya Nakamura, l'icône de la pop française, et de Joé Dwèt Filé, le maître du zouk et du kompa, a été explosive. Leur hit a rapidement inondé les réseaux sociaux, générant des milliers de vidéos où les internautes reprennent les paroles entraînantes de la chanson. Ce succès se confirme par sa certification de single d'or, avec plus de 15 millions d'équivalents streams.