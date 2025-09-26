Chaque année, l’Award du "Social Hit" récompense les titres qui ont le plus enflammé les réseaux sociaux. Que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube ou sur les plateformes de streaming, ces chansons ont su créer des tendances et générer des millions de vues. Tour d'horizon des six titres nommés dans la catégorie "Social Hit" aux NRJ Music Awards 2025.
Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé - "Baddies"
Avec son mélange de RnB et d'afrobeat, le titre "Baddies" a conquis les fans. L'alliance d'Aya Nakamura, l'icône de la pop française, et de Joé Dwèt Filé, le maître du zouk et du kompa, a été explosive. Leur hit a rapidement inondé les réseaux sociaux, générant des milliers de vidéos où les internautes reprennent les paroles entraînantes de la chanson. Ce succès se confirme par sa certification de single d'or, avec plus de 15 millions d'équivalents streams.
Bad Bunny - "DtMF"
Bad Bunny a une fois de plus prouvé qu'il est un véritable phénomène. Quelques jours après la sortie de son album "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", l'artiste a partagé une vidéo émouvante de lui en larmes en écoutant son propre morceau, "DtMF". Une séquence qui a fait le tour de la Toile. Le titre est rapidement devenu l'hymne des internautes qui l'utilisent pour des montages nostalgiques. "DtMF" a su toucher une corde sensible, atteignant la première place du TikTok Billboard Top 50.
Chappell Roan - "Pink Pony Club"
"Pink Pony Club" est l'histoire d'une renaissance. À l'origine, la chanson a coûté son contrat à Chappell Roan, faute de succès commercial. Quatre ans plus tard, le titre est devenu un hymne puissant, symbole de liberté et d'acceptation de soi. Inspiré par une soirée dans un bar gay de Los Angeles, la chanson est vite devenue une tendance sur TikTok qui compte de nombreuses vidéos où les internautes s'éclatent et se libèrent au rythme de la musique. Le clip officiel a depuis dépassé les 97 millions de vues sur YouTube et le titre a culminé à la 29e place du US Hot 100.
Doechii - "Anxiety"
"Anxiety" est un parfait exemple de la façon dont un morceau peut devenir viral grâce à une tendance inattendue. Porté par le célèbre sample de "Somebody That I Used To Know" de Gotye et Kimbra, le titre de Doechii a fait exploser les compteurs, avec 22 millions de streams en une seule semaine sur les plateformes de streaming. Mais son succès sur TikTok a été propulsé par une danse simple, inspirée d'une scène culte de la série des années 90 "Le Prince de Bel Air". Avec plus de 500 000 publications, la tendance a su prouver que la nostalgie et l'humour sont une combinaison gagnante sur les réseaux.
KPop Demon Hunters - "Golden" (David Guetta Remix)
Déjà un phénomène mondial, le morceau "Golden" du groupe K-Pop Demon Hunters a atteint un nouveau sommet avec le remix du DJ superstar David Guetta. Cette nouvelle version a su amplifier ce succès, et a été utilisé plus de 110 000 fois sur TikTok, faisant de ce titre un incontournable des playlists et des vidéos de la plateforme.
Theodora - "Fashion Designa"
Theodora a fait sensation avec son clip audacieux pour le titre "Fashion Designa". Soignant son image et son univers artistique dans les moindres détails, la chanteuse a réussi à créer un véritable événement sur les réseaux sociaux. Depuis sa sortie, le clip a dépassé les 5,9 millions de vues sur YouTube et le titre a été certifié single de platine, avec plus de 30 millions d'équivalents streams.
