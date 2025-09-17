L'événement en direct se déroulera à Cannes et c'est bien évidemment notre cher Nikos Aliagas qui vous accompagnera lors de cette 26e cérémonie des NRJ Music Awards.



Vous ne pouvez pas monter les marches du Palais des Festivals de Cannes ce vendredi 31 Octobre 2025 ? Pas de panique, plusieurs options s'offrent à vous pour suivre la cérémonie !

- A la télé 📺 : La cérémonie sera retransmise en direct sur TF1. Vite, mettez vous un rappel, l'heure du rendez-vous c'est 21h10 !

- A la radio 📻 : Vous pourrez suivre l'intégralité de la cérémonie en direct sur NRJ !

- En streaming 🎤 : On vous propose de nous retrouver juste ici sur NRJ.fr, un peu avant le début de la cérémonie pour suivre en direct la montée des marches, puis vous pourrez enchainer et suivre le show complet.

- Sur les réseaux sociaux 📱 : Qu'est-ce qu'une remise de prix sans réactions sur les réseaux sociaux ? Suivez les pages Facebook, Instagram, TikTok et Twitter de NRJ pour suivre toutes les arrivées de célébrités, les coulisses, les réactions et plus encore.

La cérémonie intégrale ainsi que toutes les prestations de vos artistes préférés seront disponibles en replay dès la fin de la cérémonie sur mytf1.fr et NRJ.fr !

Vous avez l'embarras du choix ! Vous n'avez aucune raison, ni excuses de louper les NRJ Music Awards 2025 !

Rendez-vous VENDREDI 31 OCTOBRE 2025 dès 21h10