Marine dévoile le clip bouleversant de "Restes d'Averses" pour le film "Regretting You"

Marine à fleur de peau. La gagnante de la "Star Academy" présente "Restes d'averses" choisi pour la bande-originale du film américain "Regretting You". Dans ce clip émouvant, la jeune chanteuse est seule et vulnérable dans l'atmosphère feutrée d'une salle de cinéma du Grand Rex.

L'artiste y regarde seule le long-métrage dont la sortie est prévue pour le 29 octobre prochain. Entourée de couples et de familles, ses larmes coulent, soulignant l'émotion des paroles de cette balade signée Eddy de Pretto.

Ce n'est pas tout ! Sur les toits du Grand Rex, Marine, vêtue d'une élégante robe noire, chante : "Où est mon reflet dans le noir ? Pourquoi je veux détruire mon miroir ? Je n'ai que la détresse, dépresse, des restes d'averses, dis-moi".

"Regretting You" bientôt au cinéma

Le clip de "Restes d'averses" est d'autant plus poignant qu'il est rythmé par des extraits du film "Regretting You". Le long-métrage se concentre sur les liens complexes entre une mère, Morgan Grant (interprétée par Allison Williams), et sa fille adolescente, Clara (McKenna Grace). Cette adaptation du best-seller de Colleen Hoover aborde le thème des histoires d'amour mais aussi du deuil.

Rendez-vous le 29 octobre prochain au cinéma.