Dans cet entretien décalé, Kendji Girac nous dévoile non sans humour ses réactions face à des situations insolites inspirées des coulisses de la cérémonie.

Que ferait-il s'il oubliait les paroles de son hit ou qu'un fan montait sur la scène des NRJ Music Awards ? Kendji Girac nous répond avec en prime une petite imitation…

"Je serais surpris mais je lui ferais un câlin surtout"

Tu ferais quoi si tu oubliais les paroles de ton hit sur scène ?

"Je regarderais le public et j'essaierais de lire sur leurs lèvres pour essayer de me rattraper et de retomber sur la chanson. Je l'ai déjà fait", confie le chanteur de "Si seulement…"

Tu ferais quoi si un fan montait sur scène pendant ta prestation aux NRJ Music Awards ?

"Je serais surpris mais je lui ferais un câlin surtout", nous répond avec tendresse Kendji, avant d'ajouter : "C'est pas pour ça qu'il faut le faire !"

Tu ferais quelle pose si Nikos te prenait en photo dans les coulisses ?

"Nikos il aime bien : pas trop de sourire et pas trop de sérieux non plus."

Découvrez la pose que prendrait Kendji et toutes ses réactions à nos questions insolites dans notre vidéo.

Kendji Girac aux NRJ Music Awards

Après la sortie de son nouvel album "Vivre", Kendji Girac fait partie des artistes qui seront présents à la cérémonie des NRJ Music Awards 2024.

La cérémonie est à suivre en direct, vendredi 1er novembre, à partir de 21H10 sur TF1 et NRJ.