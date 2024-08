Kendji Girac son retour émouvant avec la chanson « Si seulement… »

Alors que l’année 2024 touche bientôt à sa fin, Kendji Girac s’offre un nouveau départ en toute sincérité en évoquant les sentiments qui l’ont animé durant cette période délicate de sa vie. Mais il semble prêt à revenir plus fort que jamais pour célébrer ses 10 ans de carrière, lancée par sa victoire dans « The Voice ». Un anniversaire que l’interprète de « Color Gitano » tient à célébrer en grande pompe. « J'ai hâte de partager de bons moments avec vous, et surtout de pouvoir enfin fêter nos 10 ans, tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, le bonheur », assure le chanteur bel et bien de retour.