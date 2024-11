Dans cet entretien décalé, Louane nous dévoile, non sans humour, ses réactions face à des situations insolites et improbables inspirées des coulisses de la cérémonie.

Que ferait-elle si elle s'apercevait qu'un autre artiste avait la même tenue qu'elle sur le tapis rouge du Palais des Festivals ou si elle se trompait en ouvrant l'enveloppe des NMA ? Louane nous répond.

"J'me cache et je ne reviens jamais"

Tu ferais quoi si un autre artiste avait la même tenue que toi sur le tapis rouge ?

"En vrai 'Slay'. On fait des photos ensemble genre queen, on a les mêmes goûts. Je serais trop contente…", nous répond directement Louane, tout en précisant que la situation est toutefois très improbable dans ce type de cérémonie. Elle nous explique pourquoi.

Tu ferais quoi si tu te trompais de gagnant en ouvrant l'enveloppe des NMA ?

"J'pense que je pleure et j'me cache… et je ne reviens jamais. Et c'est la fin de ma carrière. Toujours très dramatique n'est-ce pas ?", commente encore l'auteur de "La Pluie" avec malice.

Et tu ferais quoi si la fermeture éclair de ta tenue incroyable se cassait en montant les marches ?

"Ça aussi, ça m'est déjà arrivé, raconte Louane. Pas sur un tapis rouge mais sur une émission (..) Et c'était absolument atroce et par chance absolument extraordinaire…"



La suite est à découvrir dans notre vidéo. Découvrez toutes les réactions de Louane à nos questions insolites.

Louane aux NRJ Music Awards

Louane est nommée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards 2024.

La cérémonie est à suivre en direct, vendredi 1er novembre, à partir de 21H10 sur TF1 et NRJ.