Le duo de DJ auteur des hits internationaux "Be Mine" et "Katchi" apporte la touche electro de la cérémonie avec David Guetta, qu'il retrouve en compétition dans la catégorie "DJ" des NRJ Music Award 2024. Une participation à cette 26e édition après la sortie de leur hit "Overdrive", en collaboration avec Norma Jean Martine, et plus récemment "feelings don't lie".

Vitaa