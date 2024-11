Les NRJ Music Awards rassembleront, cette année encore, un panel d'artistes impressionnant. Plus d'une vingtaine de chanteuses et chanteurs seront présents à Cannes pour animer cette 26e édition qui désignera, entre autres, les artistes francophones et internationaux de l'année que vous aurez choisis. De nombreuses personnalités sont attendues sur le tapis rouge du Palais des Festivals pour participer à l'événement qui réserve quelques surprises.

NRJ Music Awards 2024 : quand se déroule la cérémonie ?

Pour sa 26e édition, la cérémonie des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Alliagas, se tiendra le vendredi 1er novembre, en direct du Palais des Festivals à Cannes. L'événement est à suivre à partir de 21H10 sur TF1 et NRJ.

NRJ Music Awards 2024 : quelles sont les catégories ?

L’édition 2024 est composée de 15 catégories soumises au vote du public. Les téléspectateurs peuvent, en effet, soutenir depuis quelques semaines leur "Révélation Francophone" préférée ou encore leur "Hit International" favori et ce, jusqu'au 1er novembre 12h00. Retrouvez toutes les catégories ici.

Seule exception : la catégorie "Chanson Francophone" pour laquelle les votes se feront pendant la cérémonie, au moment indiqué par Nikos Aliagas par SMS au 72 500*. *(0,99€ + PRIX SMS) - Modalités du vote sur TF1+.

NRJ Music Awards 2024 : les performances

Côté performances, on peut s’attendre à des moments inoubliables. De nombreuses prestations sont attendues à l'image de David Guetta, qui sera accompagné de deux élèves de la "Star Academy", Emma et Masséo, pour interpréter le nouveau titre du DJ "Forever Young". Il faudra également compter sur les stars internationales Billie Eilish et le groupe Linkin Park qui nous réservent des performances exceptionnelles. Et beaucoup d'autres...

NRJ Music Awards 2024 : quels artistes seront présents ?

Pour certains, ce sera une première. C'est le cas notamment de Pierre Garnier, Helena ou la star montante internationale Benson Boone. D'autres ont déjà performé sur la scène des NRJ Music Awards et y ont, pour certains, remporté des prix. Cette année, ils seront de retour au Palais des Festivals à l'image de GIMS, Vitaa, Louane, Clara Luciani, Santa et bien d'autres. Il y aura du beau monde pour cette 26e édition. En effet, de nouveaux noms se sont ajoutés à la liste ce lundi : Amir, Carbonne, Charlotte Cardin, Helena, Jeck, Joseph Kamel, Jungeli ou encore Kendji Girac. Découvrez la liste ici.

NRJ Music Awards 2024 : qui sont les nommés ?

La compétition s’annonce serrée. Vous pouvez voter depuis le 23 septembre dernier pour vos artistes préférés. Taylor Swift, Tayc, Yseult, Vitaa, The Weeknd… La liste complète des nommés est à retrouver juste ici.

NRJ Music Awards 2024 : qui remettra les prix ?

Cette année encore, de nombreuses personnalités : musiciens, comédiens, humoristes, créateurs de contenu... se relaieront pour remettre les NRJ Music Awards 2024 aux gagnants. Année olympique oblige, trois athlètes qui ont performé aux JO de Paris 2024 nous feront l'honneur de leur présence sur la scène du Palais des Festivals. Découvrez la liste des remettants juste ici.

Et plus encore

Réactions des artistes, commentaires, présentation des nommés dans la catégorie "Révélation Francophone"… Découvrez toute l'actu autour des NRJ Music Awards dans notre page dédiée.