Nous vous révélions, ce lundi, les noms de dix artistes venant s'ajouter à la longue liste des chanteuses et chanteurs présents à Cannes, ce vendredi 1er novembre, pour la cérémonie des NRJ Music Awards 2024.

Aujourd'hui, découvrez les personnalités invitées à remettre les prestigieux NRJ Music Awards aux gagnants. En tout, près de 70 artistes sont nommés dans 15 catégories à retrouver ici.

Pour s'acquitter de cette lourde tâche, pas moins de 17 personnalités rejoindront, vendredi 1er novembre, la scène du Palais des Festivals à Cannes. Les gagnants des NRJ Music Awards 2024 se verront ainsi remettre les prix par l'athlète française, Elodie Clouvel, qui a brillé aux Jeux olympiques de Paris, redevenant vice-championne olympique de pentathlon moderne, le 11 août dernier, à Versailles.

Des champions olympiques sur la scène des NRJ Music Awards

Autre sportif accompli présent cette année, Alexis Hanquinquant. Médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Paris dans sa catégorie PTS4 de Para triathlon, le sportif normand, porte-drapeau français, vient tout juste de remporter son… 7e titre de champion du monde. Il sera aux côtés d'un autre athlète d'exception, Ugo Didier, qui a remporté pas moins de trois médailles en natation aux Jeux paralympiques de Paris (une en or, deux en argent).

La scène des NRJ Music Awards, accueillera également l'humoriste Jarry, ainsi que la comédienne Claire Romain, l'une des trois sœurs de la série "Cat's Eyes", l'adaptation du célèbre manga prochainement diffusée sur TF1.

De la "Star Academy" à "Emily in Paris"

La Star Academy sera également bien représentée, ce 1er novembre à Cannes, à travers la présence de Pierre Garnier et Helena, nommés tous deux dans la catégorie "Révélation Francophone", mais également par Lenie, également candidate de la saison 12 du télécrochet, qui viendra remettre un prix.

Le comédien Kévin Dias, qui a intégré la saison 2 de la série à succès "Emily in Paris" sera également présent sur la scène du Palais des Festivals, ainsi que les humoristes et comédiens Arnaud Ducret et Tom Villa, mais aussi Michael Youn et Constance Gay qui partagent l'affiche de la série "Flashback" à venir sur TF1.

L'animateur d'NRJ, Louis, sera également de la partie pour remettre un prix aux gagnants de cette 26e édition des NRJ Music Awards. Tout comme les vidéastes et créateurs de contenu Michou et Joyca.

Côté musique, le duo électro Justice montera également sur scène, ainsi que le compositeur et producteur Pedro Winter, tout comme l'auteur-compositeur et interprète Yodelice et l'inaltérable star du hit "Femme Like U", K.Maro.

La cérémonie des NRJ Music Awards est à suivre en direct, vendredi 1er novembre à partir de 21H10, sur TF1 et NRJ.