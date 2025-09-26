"C'est mon histoire" : Julien Lieb sort son premier album "Naufragé"

Plus sincère et touchant que jamais. Celui qui a vécu un parcours semé d’embûches voit enfin son rêve se concrétiser, ce 26 septembre 2025, avec la sortie de son premier album "Naufragé".
Dans ce disque, pensé comme une porte d'entrée dans son univers, le chanteur nommé aux NRJ Music Awards 2025 se livre sur les notions d’espoir, de résilience et d’amour. "C'est mon histoire, ma vie, un morceau brut de moi. Mes deux facettes, la douceur et la brutalité", écrit ce dernier sur Instagram avant de préciser : "je l'ai créé pour tous ceux qui se sentent naufragés, ceux qui ont traversé des tempêtes, qui portent encore leurs cicatrices, mais qui avancent malgré tout, guidés par l'espoir."
Composé de 15 titres, "Naufragé" comprend plusieurs collaborations, notamment "Dis-moi où" avec OTTA, "Questions" avec Marilou, ou encore "Ça va (quand même)" en duo avec Soprano. Sur le plan sonore, l’artiste navigue entre des univers très contrastés, allant du rock à l’électro. Une diversité qu’il attribue à ses influences éclectiques, de Michael Jackson à Theodora.
"La vie nous fera souvent chuter"
Julien Lieb s’ouvre sur "Intro", un single dans lequel le finaliste de la 11e saison de la Star Academy parle des hauts et des bas dans la vie. "Je sens que ça monte, que la lumière m'inonde, allez viens je t'emmène, il y aura des larmes de paix et des larmes de haine. La vie nous fera souvent chuter", chante-t-il.
La suite de l'album puise dans l'histoire personnelle du chanteur révélé dans la Star Academy. Sur "L'horloge brûle", par exemple, Julien Lieb rend hommage à son père décédé il y a plusieurs années.
Tracklist de l’album "Naufragé" de Julien Lieb
- "Intro"
- "L'horloge brûle"
- "Autrement"
- "Dis-moi où" (feat. OTTA)
- "Naufragé"
- "Le jeu"
- "Ça va (quand même)" (feat. Soprano)
- "Bien sûr"
- "Encore une fois"
- "Sans moi"
- "Questions" (feat. Marilou)
- "BPM"
- "13ème heure"
- "Coeur à terre"
- "Outro"