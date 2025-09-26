"C'est mon histoire" : Julien Lieb sort son premier album "Naufragé"

Plus sincère et touchant que jamais. Celui qui a vécu un parcours semé d’embûches voit enfin son rêve se concrétiser, ce 26 septembre 2025, avec la sortie de son premier album "Naufragé".

Dans ce disque, pensé comme une porte d'entrée dans son univers, le chanteur nommé aux NRJ Music Awards 2025 se livre sur les notions d’espoir, de résilience et d’amour. "C'est mon histoire, ma vie, un morceau brut de moi. Mes deux facettes, la douceur et la brutalité", écrit ce dernier sur Instagram avant de préciser : "je l'ai créé pour tous ceux qui se sentent naufragés, ceux qui ont traversé des tempêtes, qui portent encore leurs cicatrices, mais qui avancent malgré tout, guidés par l'espoir."