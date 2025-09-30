David Guetta au Stade de France : il annonce une 3ème date

Pour l’occasion, chaque date aura droit à son invité d’honneur : le DJ et compositeur néerlandais Armin van Buuren le jeudi, le DJ FISHER le vendredi et le DJ et producteur sud-africain, Black Coffee le samedi.

Comment obtenir une place de concert pour David Guetta ?

Avec environ 80 000 places, le Stade de France pourrait vite se remplir au vu des 76 millions d’auditeurs mensuels sur les plateformes musicales du DJ français. Les concerts du vendredi et du samedi étant déjà complets, voici toutes les informations à connaître pour mettre toutes les chances de votre côté pour le jeudi 11 juin 2026.

Les prix des billets pour le concert de David Guetta vont de 49.90 € à 106 €, comme l’affiche le Stade de France.

Carré Or : 106 €

Catégorie 1 : 78.50 €

Catégorie 2 : 67.50 €

Catégorie 3 : 62 €

Catégorie 4 : 49.90 €

Pelouse : 75.20 €

Les préventes ouvrent ce mercredi 1er octobre à 9h, la mise en vente générale suivra le 2 octobre à 10h.