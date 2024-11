Pour leur dernière création, le duo de DJ Ofenbach s'est associé à la chanteuse américaine Norma Jean Martine et a puisé son inspiration dans le célèbre titre "Cambodia" signé Kim Wilde. Sur la scène des NRJ Music Awards, Dorian Lauduique et César de Rummel livrent une version live de leur hit "Overdrive" qui cartonne à l'international. Et surprise ! Ils sont venus, sur la scène du Palais des Festivals de Cannes accompagnés de l'étoile montante de la scène musicale canadienne, Charlotte Cardin.