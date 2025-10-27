"C’est vraiment notre histoire" : Jeck et Carla sortent "Oxygène", leur premier album en commun

Les 13 chansons ont été écrites par ce dernier, rapidement et naturellement, selon les dires de sa partenaire de scène. "On a sorti le titre ‘M’envoler’ et puis Jeck a commencé à composer d’autres titres et à me les envoyer. Et je me suis rendu compte qu’il écrivait ces morceaux en les pensant comme un duo", confirme Carla.

"C’est vraiment notre histoire cet album"

Dans les textes, les deux artistes se confient sur des sujets intimes : "Ce qui est bien, c’est qu’on se connait très bien avec Carla. C’est la personne qui en sait le plus sur moi et vice versa… C’est vraiment notre histoire cet album." Ils parlent d’amour, de deuil, de solitude ou encore d’acceptation de soi. "Avec ‘Cette promesse’, par exemple, c’est touchant parce que Jeck parle de sa mère, moi de ma grand-mère. Il y a quelque chose qui nous a uni, c’est cette peine d’avoir perdu l’un de nos proches et on avait envie de l’exprimer ensemble en musique", explique Carla.

Tracklist de l’album "Oxygène", de Jeck & Carla