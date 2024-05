Lady Gaga espère de nouveau collaborer avec Beyoncé

Une nouvelle collaboration entre Lady Gaga et Beyoncé va-t-elle finalement voir le jour ? C’est la question qui brûle les lèvres depuis une récente interview de celle qui prêtera ses traits à Harley Quinn dans « Joker 2 ». Pour rappel, les fans s’interrogeaient déjà lorsque Queen B avait partagé un premier teaser de son album "Act II". Selon eux, la vidéo ressemblait comme deux gouttes d’eau au clip de « Telephone » avec Lady Gaga sorti en 2010.

Depuis plus de nouvelles jusqu’à ce jeudi 23 mai. En effet, Lady Gaga a été interrogée sur le sujet par ET. Elle répond : « Chaque fois que Beyoncé appelle, j’aimerais décrocher le téléphone. » Plus qu’à espérer que Beyoncé ait vu l’interview et passe un petit coup de fil à l’actrice de « A Star Is Born ».

D’autant plus que dans le clip de « Telephone », la phrase « To be continued » (à suivre, en français) apparait à la fin de la vidéo. Ce nouveau duo verra-t-il le jour en 2024 ?